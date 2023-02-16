Подмосковье 16 февраля 2023, 17:39 Курсы по оказанию первой помощи прошли для волонтеров в Одинцове

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Волонтеры Одинцова приняли участие в курсах по оказанию первой помощи. Занятия будут проходить регулярно для всех желающих.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Валерия Семенова рассказала, что курсы помогут волонтерам спасать жизни людей, не дожидаясь бригады скорой помощи. Занятие провели врачи местной подстанции.

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«Эти мероприятия очень важны, потому что можно оказаться в такой ситуации, когда рядом нет никого, а человеку нужно оказать первую помощь, чтобы просто он остался жив и дотянуть до приезда бригады скорой помощи. И нужно именно знать, как не навредить человеку, а правильно оказать помощь», — отметила она.

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Чтобы спасти пациента с сердечным приступом, у врачей есть 30 минут. Из них 20 необходимо потратить на дорогу. Важно то, как пострадавший проведет это время. Врач — анастезиолог-реаниматолог Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи Александр Шлейхер рассказал, что в такой ситуации важно не растеряться и действовать решительно.

«Вот для этого мы и проводим занятия с волонтерами. Каждый должен уметь оказать первую помощь и правильно оценить ситуацию», — сказал он.

Курсы проходят при поддержке партии «Единая Россия».

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