Курсы первой помощи для всех желающих открылись в Подольске | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 21:46 Курсы первой помощи для всех желающих открылись в Подольске

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Администрация Подольска по просьбам жителей организовала курсы первой медицинской помощи. Занятия проходят в колледже «Знание».

По просьбам жителей администрация Подольска организовала курсы по оказанию первой медицинской помощи. Эти занятия проходят в колледже «Знание».

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Руководство колледжа поддержало идею медицинских курсов. Для всех желающих создали две группы по полтора часа. Специально для занятий выделили аудитории, оборудованные современными муляжами, фантомами, в которых преподаватели могут все наглядно, с практической точки зрения рассказывать обучающимся.

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Директор колледжа «Знание» Ирина Бахарева рассказала о том, что курсы в колледже проводятся для всех желающих бесплатно.

На курсе научат, как правильно оказать первую помощь при ранениях, ушибах, травмах, кровотечениях. Здесь расскажут, как в случае необходимости сделать сердечно-легочную реанимацию. Также в программу добавили разделы «помощь при инсульте, инфаркте, сахарном диабете».

На этапе создания курсов, преподаватели думали, что на лекциях будет всего пара человек. Но курсы оказались настолько востребованными, что на каждом занятии кабинеты переполнены.

Как отметили организаторы, курсы будут проходить до тех пор, пока потребность в таком обучении будет у жителей городского округа.