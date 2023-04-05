Подмосковье 05 апреля 2023, 14:32 Курсы компьютерной грамотности прошли 76 тысяч подмосковных пенсионеров Пресс-служба Министерства социального развития Московской области

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Около 76 тысяч пенсионеров в Московской области прошли курсы компьютерной грамотности. Занятия были бесплатными и проводились в рамках проекта «Активное долголетие».

Курсы позволили пожилым людям быть более уверенными в пользовании компьютерами и иметь возможность общаться с родственниками и друзьями через интернет, искать информацию, делать покупки, получать госуслуги онлайн.

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В Минсоцразвития региона добавили, что курсы компьютерной грамотности помогают пенсионерам оставаться активными и социально вовлеченными. Они могут присоединиться к онлайн-сообществам, участвовать в общественной жизни и находить новых друзей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что население Подмосковья выросло. Сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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