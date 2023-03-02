Подмосковье 02 марта 2023, 10:23 Курсы гражданской обороны во Фрязине стали лучшими в Подмосковье

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Ежегодно руководители компаний и специалисты, которые связаны с организацией и проведением мероприятий по гражданской обороне, проходят специальную подготовку. По результатам прошлого года курсы гражданской обороны во Фрязине заняли первое место на областном смотре-конкурсе.

Глава округа Дмитрий Воробьев поздравил сотрудников ЕДДС с Днем гражданской обороны и вручил им грамоты и кубок победителей.

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«Все эти задачи у нас выполняют наш коллектив ЕДДС и курирующие службы администрации. Работа организована и в настоящее время очень важна», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Курсы гражданской обороны, которые проходят во Фрязине, занимают лидирующее положение по Подмосковью в течение последних трех лет.

«Добиться успехов — это инициатива сотрудников, желание донести те знания, которые они получили в процессе первоначальной подготовки в спеццентре в Звенигороде», — отметил начальник курсов гражданской обороны МКУ ЕДДС городского округа Фрязино Александр Морозов.

Перед специалистами с сентября 2023 года будут стоять новые задачи и объемы подготовки. Законодательство расширило категории лиц, которым необходимо пройти обучение в области гражданской обороны.

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