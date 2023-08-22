Подмосковье 22 августа 2023, 12:18 Курскую битву реконструировали в парке «Патриот» в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Память героев Курской битвы почтили в парке «Патриот» в Одинцове. Историческая реконструкция боя прошла в музейном комплексе под открытым небом. Зрителям представили военную технику и авиацию. Реалистичности добавили шумовые и пиротехнические эффекты.

Ежегодно в день окончания Курской битвы проходят военные реконструкции и концерты.

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Советские войска разгромили 30 немецких дивизий в августе 1943 года. Победа Красной Армии лишила немцев возможности наступать. Одно из самых кровопролитных сражений унесло жизни более 250 тысяч человек.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Электростали благоустроят еще 60 гектаров лесопарка.

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