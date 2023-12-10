Подмосковье 10 декабря 2023, 16:42 Курсанты в Балашихе почтили память погибшего сотрудника милиции Михаила Грачева Телеканал «360»

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Будущие росгвардейцы почтили память погибшего сотрудника органов. Курсанты приехали в гимназию в Балашихе, которая носит имя Михаила Грачева.

Гимназии № 2 в микрорайоне Железнодорожный присвоено имя Михаила Грачева, который погиб при исполнении воинского долга в Чеченской республике в 2000 году. Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» почтили память сотрудника милиции в честь Дня Героя Отечества.

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Михаил Грачев рос в городе воинской славы Севастополе. Его дедушка был офицером, прошел всю войну.

«Когда наступал очень важный день в истории — День военно-морского флота, то город преображался, шли офицеры в боевых в наградах. Рядом с дедом шел Миша. Как он мог это не воспринять и не воспитаться самой жизнью, самим примером», — рассказал отец Михаила Николай Грачев.

Курсанты возложили цветы к мемориальной доске. После для них провели урок мужества и экскурсию в школьный музей памяти Грачева.

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