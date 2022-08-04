Курсанты Подмосковья встретились со съемочной группой фильма «Нахимовцы»
Еще один кинопоказ состоялся в центре патриотического воспитания «Авангард». Курсанты посмотрели фильм «Нахимовцы» и встретились со съемочной группой — продюсером Юрием Обуховым и актерами Константином Раскатовым и Иваном Якименко.
Фильм рассказывает историю братьев-близнецов, которые выбрали беззаботную жизнь в поисках легких денег вместо поступления в Нахимовское училище. Их желания приводят к опасным последствиям. Подростки решают последовать наставлениям отца и пойти учиться. Это первый игровой фильм о жизни будущих военных моряков. Как отметил продюсер, фильм снимался для подростков, и восхищенная реакция курсантов дала понять, что он будет пользоваться успехом.
Нахимовское училище — легендарное учебное заведение. Но последний раз фильм о нем снимался 70 лет назад, очень хотелось восстановить справедливость, и мы это сделали
Юрий Обухов
После просмотра подростки обсудили картину с авторами. Молодые люди спрашивали о технических и организационных аспектах. Актер Константин Раскатов рассказал, что в фильме снимались и настоящие нахимовцы.
«Все массовые сцены снимались с ними. Более того, они постоянно подсказывали нам, помогали. Без нахимовцев мы бы не смогли так маршировать и держать строй», — рассказал актер.
В конце встречи Юрий Обухов пожелал курсантам найти любимое дело и заниматься им всю жизнь.
Так вы сделаете счастливыми и себя, и всех окружающих вас людей. Я вам этого желаю от всего сердца!
Юрий Обухов
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