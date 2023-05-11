Подмосковье 11 мая 2023, 17:11 Курсанты и офицеры из Химок приняли участие в параде Победы на Красной площади

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Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве. Участие в нем приняли более 10 тысяч военнослужащих, среди которых офицеры и курсанты из Химок.

Химки представлял парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавил его начальник военного вуза генерал-лейтенант Виктор Панченков. Курсанты учреждения участвуют в параде Победы на Красной Площади с 2002 года.

«Для каждого курсанта и офицера участие в параде Победы — волнительное и очень ответственное мероприятие. <…> Парадный расчет Академии ежедневно, кроме субботы и воскресенья, проходил строевую подготовку», — сообщила пресс-служба Академии гражданской защиты МЧС.

За время подготовки курсанты провели 886 репетиций, прошагав около 248 километров.

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