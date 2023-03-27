Подмосковье 27 марта 2023, 11:09 Курсанты «Гвардейской смены» в Подмосковье изготовили для бойцов СВО маскировочную сеть

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Сотрудники подмосковной Росгвардии провели экскурсию на фабрику военной атрибутики «Красный богатырь» для курсантов «Гвардейской смены» колледжа «Энергия». Им показали производство форменного обмундирования и научили изготавливать маскировочные сети.

Маскировочные сети позволяют бойцам скрывать технику в полевых условиях. Их делают из специального материала. Ленты из него крепятся на сетку и создают надежную защиту позиций.

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«Процесс создания маскировочной сетки трудоемкий и кропотливый, но для людей, которые сейчас находятся на передовой, это необходимо. Я с удовольствием включился в эту работу», — поделился один из участников мероприятия Георгий Казуров.

В завершение встречи представитель фабрики вручил руководителю «Гвардейской смены» Дмитрию Карпухину спальный мешок и экземпляр обмундирования. Также курсанты изготовили образец маскировочной сети, которую позже передадут бойцам в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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