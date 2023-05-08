08 мая 2023, 14:31
Курсанты движения «Гвардейская смена» приняли участие в акции «Лес Победы»
Воспитанники военно-патриотического движения «Гвардейская смена» и сотрудники подмосковного Главного управления Росгвардии присоединились к акции «Лес Победы». Участники мероприятия высадили 20 туй на территории колледжа «Энергия».
Саженцы предоставил для акции руководитель общественной организации Эдуард Зарубаев. Мероприятие прошло в память о погибших солдатах во времена Великой Отечественной войны.
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«Сегодня мы высадили деревья в знак уважения к подвигу героев, старшего поколения, в годы Великой Отечественной войны. Этот эколого-патриотический проект направлен на озеленение — как символ возрождения и новой жизни», — рассказал один из участников акции.
Основная часть мероприятия пройдет на территории Московской области 13 мая. Принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор региона Андрей Воробьев.
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День Победы 9 мая
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