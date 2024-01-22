Подмосковье 22 января 2024, 15:50 Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» прошли практику по стрельбе в Балашихе Телеканал «360»

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Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» попрактиковались в стрельбе в тире Балашихи. Студентам выдали копии пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Занятия прошли в местном стрелковом клубе. Сначала провели занятие по безопасному обращению с учебным оружием. Курсантам напомнили, из чего состоит пистолет Макарова, после они разобрали и собрали оружие. Затем ребят отправили в тир, где они стреляли из стайкбольного пистолета «Глок-17».

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«В первую очередь мы ребят знакомим с мерами безопасности: как держать пистолет, что делать, какая роль мер безопасности вообще в Министерстве обороны, в Федеральной службе безопасности, полиции и в других силовых ведомствах», — сказал главный тренер стрелково-учебного клуба «Атом» Игорь Карагедов.

Также с курсантами поделились опытом ветераны и бойцы специального подразделения «Витязь», которые недавно вернулись со специальной военной операции.

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