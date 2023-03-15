Подмосковье 15 марта 2023, 13:47 Курсанты «Гвардейской смены» из Подмосковья повысили уровень водительского мастерства на курсах Росгвардии

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Курсанты патриотического движения «Гвардейская смена» подшефного колледжа «Энергия» приняли участие в программе повышения уровня водительского мастерства «Росгвардия Драйв». Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Подмосковья.

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Обучение провели в преддверии Дня войск национальной гвардии РФ.

В теоретической части ребята познакомились с устройством автомобиля и его техническими характеристиками. В ходе практической части курсанты отрабатывали полученные знания на современных автосимуляторах и проходили специальную трассу.

«Программу „Росгвардия Драйв“ уже прошли сотрудники СОБР и ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области. В настоящее время повышают водительское мастерство группы задержания вневедомственной охраны. Я уверен, что полученные знания пригодятся курсантам „Гвардейской смены“ в их дальнейшей профессиональной деятельности», — сказал замначальника отдела по военно-политической работе Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.

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