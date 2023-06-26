26 июня 2023, 08:45
Курсанты автошкол из Мытищ приняли участие в акции по безопасности дорожного движения
Акция «Некуда спешить» по безопасности дорожного движения прошла в Мытищах. Курсантам автошкол напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ученикам о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений. Целью мероприятия являлось повышение уровня знаний участников дорожного движения, а также напоминание о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима. Отметим, что акции по безопасности дорожного движения помогают снизить количество аварий на дорогах.
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Мытищи
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