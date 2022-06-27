Курсанты академии МЧС проследят за безопасностью отдыхающих в Дзержинском

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Шелухин провел проверку мест отдыха на территории экстрим-парка «Фристайл». Его сопровождали сотрудники администрации и депутаты городского совета.

Разнообразная инфраструктура для отдыха, развернутая к началу сезона на городском пляже, сейчас готова к тому, чтобы здесь отдыхали жители и гости округа.

Футбольная площадка, четыре волейбольные площадки, скейт-парк, площадка для детей и батутный комплекс площадью в полторы тысячи квадратных метров — все эти объекты также посетила комиссия.

Особое внимание на территории уделили безопасности на воде. Здесь работают восемь сертифицированных инструкторов, которые обеспечивают безопасность. Им помогают курсанты Академии гражданской защиты МЧС России. Они следят за гражданами, которых не останавливают знаки «Купаться запрещено». Помимо этого, организована группа, патрулирующая территорию в дни особо активного наплыва отдыхающих.

Третьекурсница Алина Целищева, которая является добровольцем Московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, рассказала о том, что ездит в Дзержинский из Балашихи, чтобы случае чрезвычайной ситуации оказать помощь детям и взрослым. Она сообщила, что каждую неделю для отдыхающих здесь будут проводить уроки безопасности.

«На карьере мы планируем запустить еженедельное обучение оказанию первой помощи для отдыхающих детей и их родителей. Рассмотрим все возможные ситуации, которые могут произойти от потери сознания до остановки сердца и кровотечений. Территория карьера немаленькая и, чем больше людей будет знать, как оказать помощь, тем спокойнее пройдет сезон», — пояснила Алина Целищева.

Всех желающих обучат спасению людей на воде. По словам студентки, она и ее однокурсницы регулярно проводят мастер-классы в школах, детских садах.

Сейчас это особенно актуально, так как очень много людей летом посетят карьер. Здесь создана уникальная база для воднолыжного спорта, которая неоднократно занимала первое место в Российской Федерации по качеству организации. Кроме того, на территории есть объекты для гребного спорта разной направленности: байдарки, каноэ, вейкборд разных видов, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Помимо пляжной зоны, участники проверки осмотрели также гору для зимних видов отдыха.

«Здесь существует три склона, которые работают зимой. Эксплуатирующая организация в этом сезоне должна провести серьезные подготовительные работы. В перспективе возможна организация дополнительного учебного склона, который пришлось закрыть из-за разработки грунта», — рассказал ВРИП главы округа Владимир Шелухин.

Он отметил также, что большая часть поручений, которые были даны во время предыдущих визитов на городской пляж, была выполнена.

«Мы договаривались, что здесь будет посыпан свежий песок, немного выровнен рельеф. И большая часть этих работ выполнена. Все объекты торговли прошли еще раз проверку. Мы оценили их санитарное состояние и организацию. Представители Управления потребительского рынка доложили — все функционирует в рамках закона», — подчеркнул Шелухин.