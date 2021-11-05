Курсантов и специалистов Военно-медицинской академии наградили за оказание помощи в борьбе с коронавирусом. Награды вручил комитет Госдумы по обороне.

«Работа военных медиков, особенно сейчас, — это главное, что делается в нашей стране. Конечно, мы не можем остаться в стороне. Хочу отметить качество обучения в академии, потому что, судя по результатам работы в парке „Патриот“, оно высочайшее», — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что врачебно-сестринские бригады академии, в том числе курсанты, были задействованы в лечении гражданских пациентов.

Картаполов отметил, что на протяжении всей пандемии военные медики помогали своим коллегам в регионах, трудились в составе выездных бригад, делали все необходимое, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сейчас завершена подготовка к отправке в Московскую область первого медицинского отряда численностью более 220 военнослужащих.

В составе первой группы военнослужащих — врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии, а также курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

«Я знаю, что среди вас сегодня те, кто принимал участие в развертывании медицинского центра в Подмосковье. Вы продолжаете спасать человеческие жизни не только здесь, в стенах Военно-медицинской академии. За это вам огромное человеческое спасибо», — сказал глава комитета.

В пресс-службе отметили, что курсантов и слушателей допускают к оказанию медицинской помощи больных ковидом только по их собственному желанию. Самое главное — каждый прошел специальную подготовку на базе академии.

В дальнейшем планируется наращивать группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре.