Женатым курсантам Академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе вручили ключи от новых квартир.

Под звуки военного оркестра начинается новый этап семейной жизни молодых ракетчиков и их семей. Такого еще не было, чтобы курсантам выдавали служебное жилье. Но в ракетной Академии имени Петра Великого приятные нововведения. Теперь, если курсант подписал контракт и женат, то он может рассчитывать на отдельное жилье в общежитии квартирного типа.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы заселили первых курсантов. Упор сделали на тех, кто имеет уже маленьких детей или в семье ожидается пополнение. Описать это невозможно — они получили первое в их жизни жилье. Это будет в их памяти, они будут об этом рассказывать и детям, и внукам», — отметил врио начальника академии РВСН им. Петра Великого Леонид Михолап.

Источник фото: телеканал «360»

Одни из счастливчиков — семья Шуловых. По традиции, первой в дом они запустили кошку. То есть, любимого кота Бама. Он в семье старшего сержанта пока самый маленький. Но впереди у Антона и Виктории приятные хлопоты — в следующем году ждут пополнения. Поэтому свое жилье пришлось кстати.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда сказали, то сначала не поверили, конечно. А потом все закрутилось, завертелось. Мы уже никому денежку не должны платить, это уже свое. Но мы уже внесли частичку себя — ремонт здесь сами сделали», — рассказали Виктория и Антон Шуловы.

Источник фото: телеканал «360»

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Такое общежитие — обычный многоквартирный дом. Квартиры не большие, но уютные. Как говорят уже опытные офицеры, первое жилье, как первая любовь — в памяти навсегда. Всего же до конца года в Академии ключи от жилья получат более ста семей курсантов.