Подмосковье 12 ноября 2022, 15:06 Курс повышения водительского мастерства «Росгвардия Драйв» запустили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области запустили курс повышения уровня водительского мастерства для военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Бойцов научат быстро принимать решения в экстремальных дорожных ситуациях.

Проект «Росгвардия Драйв» состоит из теоретической и практической частей. Сначала сотрудникам рассказывают обо всех тонкостях экстремального вождения: о балансе автомобиля, правильном маневрировании, траектории движения и многом другом.

Реклама

«Далее слушатели пересаживаются на симуляторы, которые способны создать любую дорожную ситуацию с учетом заданных погодных условий и времени суток. Финальный этап обучения проходит уже на автодроме», — отметил заместитель начальника отдела по военно-политической работе ГУ Росгвардии по Московской области Евгений Аксаков.

Реклама

На автодроме росгвардейцы практике закрепляют полученные знания. На первый взгляд кажется, что все выполняемые упражнения повторяют привычные для водителей движения, но стоит добавить скорости и динамики, как ситуация меняется.

Бойцам приходится аккуратно маневрировать на высокой скорости и мгновенно реагировать на переменчивую дорожную обстановку.

Авторы проекта «Росгвардия Драйв» на курсе учат не просто управлять автомобилем, а думать и правильно оценивать дорожную обстановку. Полученные навыки вождения могут пригодиться на службе.

Заслуженный тренер России по автоспорту, полковник милиции в отставке Владимир Калашников выразил уверенность, что после прохождения обучения Росгвардия выполнит поставленные задачи.

В конце курса сотрудники получат специальные сертификаты. В рядах Росгвардии Московской области станет еще больше высококвалифицированных и опытных бойцов.