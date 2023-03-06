Подмосковье 06 марта 2023, 13:08 Курс повышения квалификации пройдет для педагогов Подмосковья 23 марта

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Академия социального управления проведет курс повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций Подмосковья. Мероприятие по программе «Организация современного урока с использованием цифрового контента» состоится 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Программа пройдет в очно-заочной форме с применением электронного обучения. Подать заявку на обучение необходимо через личный кабинет учителя Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования.

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«Учителей познакомят со следующими направлениями: применение современных информационных и электронных образовательных ресурсов в работе педагога, использование интернет-сервисов, цифровых инструментов и онлайн-платформ для разработки современных электронных дидактических материалов, проектирование современного урока с применением цифрового образовательного контента для очного, смешанного и онлайн-обучения», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал образование фундаментальным и важнейшим направлением. По его словам, в регионе востребованы опытные учителя, при этом приходят и новые, сильные, современные.

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