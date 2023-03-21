Подмосковье 21 марта 2023, 16:10 Курс повышения квалификации для управленцев начнется в филиале МГИМО в Одинцове 3 апреля сайт МГИМО Одинцово

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С 3 по 9 апреля в филиале МГИМО в Одинцове проведут курс повышения квалификации «Управление городским хозяйством и территорией: административно-правовые и технико-организационные вопросы». Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области и регионального министерства ЖКХ.

После прохождения программы управленцы не только получат знания, но и приобретут навыки для эффективной работы в сфере эксплуатации и развития ЖКХ. Студенты будут слушать лекции, выполнять практические занятия, а также заниматься с бизнес-кейсами, самоподготовкой и участвовать в деловых играх.

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Научным руководителем обучающихся выступит вице-губернатор правительства Московской области Евгений Хромушин. При успешном завершении курса слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации МГИМО.

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Более подробную информацию о программе можно узнать по ссылке.

Подмосковную команду ЖКХ задействовали в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев. Коммунальщики работали там также в прошлом году.

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