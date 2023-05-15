Подмосковье 15 мая 2023, 12:42 Курс повышения квалификации для педагогов начнется в Подмосковье 1 июня АСОУ

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С 1 июня в Московской области начнется курс повышения квалификации для педагогов, руководителей и замруководителей школ региона. Он называется «Цифровая образовательная среда школы», сообщили в Министерства образования Подмосковья.

Обучение проведут в Академии социального управления. Записаться на курс можно в личном кабинете педагога на Школьном портале Московской области.

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«В результате обучения слушатели познакомятся с особенностями организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде и освоят проектирование современного занятия с применением цифровых технологий», — добавили в ведомстве.

Нынешний год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет 2,2 тысячи детей.

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