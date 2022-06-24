Курс по созданию креативных проектов для молодежи завершился в Красногорске

Молодежь Подмосковья приняла участие в трехмесячном курсе, посвященному созданию проектов в сфере искусства. Обучение проходило в арт-резиденции области «Арт-Нахабино».

Участники проекта — жители области от 14 до 35 лет. По мнению основателя «Арт-Нахабино» Сергея Маликова, такие проекты необходимы, чтобы погружать молодежь в культуру и искусство.

«Проведение воркшопов и мастер-классов, создание своего проекта — все это активизирует интерес молодых людей к современному искусству, раскрывает их творческий потенциал», — поделился Сергей Маликов.

Источник фото: телеканал «360»

Завершившие обучение смогут организовывать и проводить творческие мероприятия, стать кураторами или художниками масштабных проектов. Как рассказала руководитель проекта Дарья Иодо, участников «Art Media Room» обучали в трех направлениях: менеджмент, исследования и реализация проекта.

Проект планируют повторить, а наставниками для новых участников станут сегодняшние выпускники.