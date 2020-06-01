Курс на ослабление. Подмосковье готовится открыть парикмахерские и увеличить плановые операции в больницах

Об этом губернатор сообщил во время ВКС с главами округов. Он подчеркнул, что уровень госпитализации на прошедшей неделе был ниже, чем прежде, а количество выписанных пациентов — больше. Снижение количества заражений позволило открыть в Подмосковье парки и МФЦ, разрешить заниматься спортом, но по новым строгим правилам. Вскоре распахнуть двери могут и парикмахерские.

В среду мы хотим открыть парикмахерские для того, чтобы они работали прозрачно, соблюдая все новые стандарты. Я обращаю внимание на то, что открывать-то открываем, но это новые стандарты Андрей Воробьев.

И он дал указание главам всех округов внимательно следить за соблюдением санитарных требований.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе начали готовить больницы, поликлиники к штатной работе. Число заболевших коронавирусом постепенно снижается, и освобождаются койки.

Готовим поэтапное возвращение стационаров к обычной работе. Это займет порядка двух-трех недель. Проводится целая процедура: мы моем, организуем тестирование, готовим персонал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев обратил особое внимание на то, что, несмотря на улучшение показателей, ситуацию нельзя недооценивать. И важно соблюдать новые правила, а действовать поэтапно. Он попросил жителей быть по-прежнему очень внимательными и носить маски.

Это большая ошибка и большая глупость, если мы вдруг подумаем, что коронавирус ушел и все проблемы, связанные с эпидемией, позади. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, по-прежнему многие из них не могут вернуться домой и живут в гостинице, еще идет госпитализация Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что третье воскресенье июня — это традиционный День медицинского работника. Он распорядился подготовить списки всех специалистов, которые добросовестно, результативно и профессионально работают в этой сфере.

Снятие ограничений

Парки для прогулок и занятий спортом открывают в области 1 июня. Но забывать о масках недопустимо. За нарушение правил безопасности охрана может попросить покинуть общественное место.

Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт. Но все культурные мероприятия будут по-прежнему под запретом.

По-прежнему закрытыми остаются дома культуры, а в детских школах искусств и колледжах 30 июня завешаются выпускные и переводные онлайн-экзамены. Решение же о работе театров, кинотеатров примут дополнительно, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.