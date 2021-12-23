Куровскую музыкальную школу в Подмосковье отремонтировали и подготовили к открытию

Куровскую детскую музыкальную школу в Подмосковье отремонтировали. Ее преобразили по президентскому проекту «Культура». Уже завтра, 24 декабря, она вновь распахнет свои двери.

Музыкальная школа находится в Орехово-Зуеве. После ремонта ее откроют министр культуры Подмосковья Елена Харламова и глава городского округа Руслан Заголовацкий.

Внутри преобразили актовый зал, сцену, учебные помещения. Здесь возобновят занятия по фортепиано, народным, духовым, струнным и ударным инструментам, сольному академическому пению.

В обновление учреждения вложили 55,6 миллиона рублей. Там появилась современная техника: рояль, баян, 12 пианино.

Пока корпус ремонтировали, 200 ребят временно продолжали занятия в общеобразовательных школах. Теперь они вернутся в обновленное здание.

Школа вырастила немало победителей и призеров конкурсов, в том числе всероссийских и международных. Неоднократно ими становились Юлия Макаренко, Семен Корявов, Илья Савельев, Олег Кличин, Анастасия Симакова, Сергей Кузнецов.