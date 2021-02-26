Куровскую ДШИ в Орехово-Зуеве впервые капитально отремонтируют в 2021 году

Куровскую музыкальную школу Орехово-Зуева впервые за 55 лет капитально отремонтируют. Ее облик улучшат в 2021 году.

Работы пройдут при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Музыкальную школу закрыли на ремонт с 26 февраля.

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. При этом в ведомстве уточнили, что на период масштабного ремонта учебу не остановят.

Занятия продолжатся в школах № 1 и 6, центре культуры и досуга, во Дворце спорта «Молодежный». Ребята вернутся с каникул уже в начале марта и смогут временно посещать уроки в этих стенах.

Временные трудности — это лишь небольшие неудобства по сравнению с большой радостью, которая ожидает учеников и преподавателей в конце года Минкультуры Подмосковья.

Музыкальную школу осовременят. Здесь откроют новую сцену и подготовят классы для индивидуальных, теоретических, хоровых занятий.

Впервые восстановят историческую часть учреждения, включая парапеты и карнизы. Это сделают, изучив снимки 1913 года.

Кроме того, в музыкальной школе Орехово-Зуева отремонтируют кровлю, улучшат системы отопления и вентиляции.