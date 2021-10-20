«Родительский клуб» встретился с психологами Курбатовыми в коворкинге

В коворкинге компании «Делимобиль» в Москве состоялась очередная встреча «Родительского клуба» с психологами Екатериной и Алексеем Курбатовыми. Она прошла в рамках проекта «Мы вместе» РОО МО «Помощь больным муковисцидозом».

Встречу провели 17 октября в гостеприимной и заботливой атмосфере, рассказала волонтер и координатор проекта Мария Смирнова.

«Просторный, светлый зал оказался для таких встреч очень функциональным, и ресурсным. Екатерине и Алексею удалось блистательно провести практическое задание на ассоциативный ряд по кризисным моментам в период родительства, а также по выходу из таких ситуаций», — пояснила она.

Родителям предложили дать друг другу дерзкие и, на первый взгляд, неисполнимые советы. Рекомендации участникам понравились, а встреча получилась позитивной и продуктивной.

В «Родительском клубе» подчеркнули, что рады видеть на подобных мероприятиях новые лица. Это означает, что родители находят в себе силы делиться своими проблемами, искать вместе пути их решения и настраиваться на позитивный лад.

Встречи «Родительского клуба» являются частью социально-значимого проекта «Мы вместе» команды «Помощь больным муковисцидозом». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы очень благодарны Фонду президентских грантов и партнерам за поддержку проекта! Это действительно для нас очень значимо», — подчеркнула председатель правления РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина.

Партнером встречи выступила компания-производитель «Ново-Иерусалимской воды».

Пациентская организация РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» объединяет родителей и взрослых ребят Московской области, Москвы и других регионов, болеющих муковисцидозом. Ведет активную работу с 2009 года. Является лауреатом премии губернатора «Мы рядом ради перемен» в номинации «Округ перемен».

Организация оказывает помощь в социальной адаптации детей в обществе, предоставляет юридическую, консультативную поддержку по лекарственному обеспечению, решает вопросы реабилитации. Предоставляет технические средства реабилитации и энтеральное питание. Создает условия улучшение качества жизни больных муковисцидозом.