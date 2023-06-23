Подмосковье 23 июня 2023, 17:07 Курбан-байрам — 2023. Где в Московской области организуют праздничные молитвы РИА «Новости»

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В конце июня пройдет традиционный исламский праздник — Курбан-байрам. Для мусульман в Подмосковье подготовят специальные площадки для проведения коллективных молитв.

Исламский праздник жертвоприношения отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрам. В этом году начало Курбан-байрам выпало на среду, 28 июня. В этот день в 07:00 в Подмосковье начнутся коллективные праздничные молитвы. По традиции Духовное управление мусульман региона вместе с правительством Московской области и администрациями городских округов подготовило площадки для их проведения.

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Праздничная молитва состоится в мечети в Ногинске, расположенной по адресу: улица Южная, 35. Также мероприятие пройдет в Солнечногорске. Там гостей праздника ждут в мечети, которая находится на улице Екатерининской, 7.

В Балашихе организуют коллективные молитвы в доме культуры «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный и у дома № 2 на Парковой на территории вокруг Дворца имени Ляпкина. В Королеве мероприятие пройдет во доме культуры «Юбилейный» на улице Тихонравова, 19.

Полный перечень адресов площадок для проведения праздничных молитв Курбан-байрам представлен на сайте Духовного управления мусульман Московской области.