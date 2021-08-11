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    11 августа 2021, 15:32

    Почти 2,5 тысячи кураторов из колледжей Подмосковья будут ежемесячно получать доплату

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Президентскую доплату будут получать около 2,5 тысячи кураторов из колледжей и техникумов Подмосковья. Это пять тысяч рублей каждый месяц.

    Почти 2,5 тысячи кураторов из колледжей Подмосковья будут ежемесячно получать доплату | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она напомнила, что в регионе работает 40 колледжей и техникумов.

    По поручению президента уже почти 35 тысяч классных руководителей из образовательных организаций Подмосковья получают доплату в размере пяти тысяч рублей

    Ирина Каклюгина.

    Она объяснила, что с сентября такую же выплату будут получать и кураторы из колледжей, техникумов Московской области.

    Решение об этом президент Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию.