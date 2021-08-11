Почти 2,5 тысячи кураторов из колледжей Подмосковья будут ежемесячно получать доплату

Президентскую доплату будут получать около 2,5 тысячи кураторов из колледжей и техникумов Подмосковья. Это пять тысяч рублей каждый месяц.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она напомнила, что в регионе работает 40 колледжей и техникумов.

По поручению президента уже почти 35 тысяч классных руководителей из образовательных организаций Подмосковья получают доплату в размере пяти тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Она объяснила, что с сентября такую же выплату будут получать и кураторы из колледжей, техникумов Московской области.

Решение об этом президент Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию.