Купить маску в Подмосковье можно будет при входе в торговый центр

В подмосковных магазинах и торговых центрах посетители смогут купить маску при входе. Поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Соблюдение всех стандартов санитарно-эпидемической безопасности проверили в ТРК Vegas Крокус Сити и гипермаркете «Твой Дом» в Красногорске. Об этом рассказала пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье действует масочный режим. Средство индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах. В магазинах покупателям не продадут товары, если они пришли без маски. Во всех магазинах и торговых центрах должны продавать маски на входе, чтобы у посетителей была возможность совершить покупки. Такое поручение дал Андрей Воробьев.

Соблюдение масочного режима в ТРК Vegas Крокус Сити и гипермаркете «Твой Дом» в Красногорске проверил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Маски и перчатки должны использовать не только покупатели, но и сотрудники. Помимо этого, всему персоналу должны регулярно измерять температуру.

Также согласно правилам безопасности в магазинах и торговых центрах регулярно убираются и дезинфицируют помещения, а на пол наносят разметку для соблюдения социальной дистанции.

В торговых залах должны стоять антисептики, устройства, обеззараживающие воздух и стенды, информирующие посетителей о необходимости надевать маску и перчатки.

«В Московской области только торговых центров, объектов крупной розничной торговли — свыше 1,5 тысячи. Их ежедневно посещают четыре миллиона человек. Поэтому у предпринимателей есть огромные возможности повлиять на то, чтобы люди надевали маски, относились осторожно к своему здоровью», — сказал Вячеслав Духин.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Зампред уточнил, что закрытие торговых центров — это крайняя мера. Ее можно избежать, если предприниматели и сами посетители будут соблюдать все требования безопасности.

«Мы понимаем, что бизнесу будет очень тяжело, если торговые центры снова закроются. Этого никто не хочет. Мы снова не досчитаемся в бюджете налогов, которые необходимы, чтобы строить школы, детские сады, дороги. Мы хотим сохранить бизнес работающим, сделать так, чтобы все, кто занят в сфере торговли, продолжали трудиться, получать зарплату и кормить свои семьи. А посетители магазинов — совершать покупки без угрозы для здоровья», — заключил Духин.