Как уточнил Андрей Воробьев, условием является то, что недвижимость должна быть новой. Покупателю нужно будет зарегистрироваться в Московской области, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

«Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму — освобождение от уплаты транспортного налога за машину при покупке новой квартиры. Регион растет на 90–95 тысяч человек в год, поэтому мы должны создавать соответствующие условия — рабочие места, инфраструктуру, и, конечно, заботиться, чтобы человек как можно комфортнее чувствовал себя с точки зрения различных платежей», — сказал губернатор.

Губернатор отметил, что больше всего жилья в стране строится именно в Московской области. Для региона особое значение имеет решение президента распространить программу льготной ипотеки на квартиры стоимостью до 12 миллионов рублей. Сейчас порядка 85% квартир в подмосковных новостройках можно купить по льготной ставке 6,5%.

«Программа льготной ипотеки — она нас просто выручила и спасла, потому что жители могут приобретать жилье со ставкой 6,5%. Это делает доступным большое количество квартир. А мы строим больше всех, Московская область — номер один по объему строительства», — сказал Андрей Воробьев.