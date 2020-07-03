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    03 июля 2020, 18:24

    Купи новую квартиру — год отдыхай без налога на транспорт. Жителям Подмосковья дали новую льготу

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Жителей Подмосковья, приобретающих новое жилье, освободят от транспортного налога на год. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу РБК.
    Купи новую квартиру — год отдыхай без налога на транспорт. Жителям Подмосковья дали новую льготу

    Как уточнил Андрей Воробьев, условием является то, что недвижимость должна быть новой. Покупателю нужно будет зарегистрироваться в Московской области, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

    «Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму — освобождение от уплаты транспортного налога за машину при покупке новой квартиры. Регион растет на 90–95 тысяч человек в год, поэтому мы должны создавать соответствующие условия — рабочие места, инфраструктуру, и, конечно, заботиться, чтобы человек как можно комфортнее чувствовал себя с точки зрения различных платежей», — сказал губернатор.

    Губернатор отметил, что больше всего жилья в стране строится именно в Московской области. Для региона особое значение имеет решение президента распространить программу льготной ипотеки на квартиры стоимостью до 12 миллионов рублей. Сейчас порядка 85% квартир в подмосковных новостройках можно купить по льготной ставке 6,5%.

    «Программа льготной ипотеки — она нас просто выручила и спасла, потому что жители могут приобретать жилье со ставкой 6,5%. Это делает доступным большое количество квартир. А мы строим больше всех, Московская область — номер один по объему строительства», — сказал Андрей Воробьев.