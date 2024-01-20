Подмосковье 20 января 2024, 17:52 Купели в Сергиевом Посаде и Одинцове вошли в число лучших по Подмосковью Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Тысячи жителей со всей Московской области, а также гости региона приняли участие в крещенских купаниях. Для желающих окунуться в ледяную прорубь организовали около 350 объектов питания и торговли. Это помогло обеспечить комфортное пребывание граждан.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что, несмотря на морозы, обеспечение объектами потребительского рынка крещенских купаний было одной из приоритетных задач в эти дни.

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«Бригада волонтеров и представители администраций городских округов также принимали активное участие в раздаче угощений и напитков. Вместе с тем дежурили медики, спасатели и наряды полиции», — добавил Мурашов.

В список топ-10 мест для крещенских купаний 2024 года в Подмосковье вошли следующие локации: источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, купель в селе Радонеж, источник преподобного Саввы в Звенигороде и купель Главного храма вооруженных сил в Одинцовском районе.

Кроме них, в списке числятся источник «Белый колодец» в Зарайске, источник в селе Талеж в Чеховском городском округе, купель иордань на Истре и другие.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Благодаря качественной организации безопасности, красивому оформлению купелей и тщательному подходу к размещению объектов питания жители и гости Подмосковья смогли насладиться праздничной атмосферой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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