Купели у храма Рождества Христова и на озере Большое работали во Фрязине в крещенскую ночь

В городском округе Фрязино на Крещение оборудовали две иордани — у храма Рождества Христова и на озере Большое. Рядом с купелями развернули теплые раздевалки и палатки с горячим чаем. За безопасностью следили сотрудники МЧС и полиции.

Источник фото: телеканал «360»

«Из года в год традиционно у нас посещают купели до двух тысяч человек», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

В купель окунались вне зависимости от пола и возраста. Совершить обряд омовения приходили целыми семьями. Погрузиться в ледяную воду не побоялись даже малыши.

На Крещение в воду не только погружаются, но и берут ее с собой домой. Считается, что вода, освященная особым чином, обладает чудодейственными свойствами и способна исцелять болезни.

«Ребенок маленький, мы его всегда умываем, когда болеет, он пьет эту водичку. Мы часто в этот храм приходим, это очень хороший храм», — поделились жители г. о. Фрязино.

В Московской области в этом году более 200 тысяч жителей приняли участие в праздновании Крещения, из них окунулись в купели порядка 108 тысяч человек.