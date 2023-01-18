Подмосковье 18 января 2023, 10:36 Купели для крещенских купаний обустроили у святых источников и храмов в Сергиевом Посаде Фото: Дмитрий Зайчиков

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Для жителей Подмосковья подготовили в этом году пять купелей в Сергиево-Посадком округе. Площадки обустроили у святых мест и храмов. Для гостей обновили пешеходные настилы, возвели новую купель и обогреваемые раздевалки.

Для жителей Московской области в этом году оборудовали пять мест для омовения: святой источник Гремячий ключ в деревне Взгляднево, Макаркин пруд в Пересвете, купель у храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Богородском, а также две иордани в селе Радонеж — у храма Преображения Господня и на святом источнике Казанской иконы Божьей Матери.

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Самым популярным местом среди паломников в 2022 году стал Гремячий ключ — более 35 тысяч людей посетили его в праздничную ночь. В этом году на источнике у водопада совершат великое освящение воды.

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В ночь с 18 на 19 января у купелей будут работать волонтеры, установят пункты питания. Также будут дежурить спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Жителям Подмосковья напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности в праздничную ночь.

«Перед погружением в прорубь, пока человек стоит в очереди, обязательно нужно быть одетым в теплую одежду и обувь. При этом одежда должна быть быстро съемной. Когда подошла уже ваша очередь, необходимо сделать небольшую зарядку, чтобы подготовить свое тело», — отметил спасатель пожарно-спасательной части 233 ГКУ «Мособлпожспаса» Дмитрий Кулиш.

Для удобства жителей Подмосковья с 18 до 22 января на территории Сергиево-Посадского округа будет увеличено количество рейсов транспорта. Так, все желающие смогут добраться до главных паломнических объектов муниципалитета.

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