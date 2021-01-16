Купели для Крещения подготовили в Подмосковье. Главное — безопасность
Водолазы проверили все купели. На дне не должны лежать посторонние предметы, например коряги, а также торчать гвозди. От намытого песка тоже нужно избавиться. А сотрудники МЧС каждый день измеряют толщину льда на водоемах у купелей.
Видимость в купелях — больше метра.
В помещении нужно будет надеть маску. На улице потоки людей разведут, чтобы не образовались очереди. На купание рекомендуется взять с собой два комплекта сменной сухой одежды и обуви, полотенце.
Ныряющих призывают следовать рекомендациям сотрудников МЧС и «Мособлпожспаса».
«Непосредственно во время купания они будут обеспечивать безопасность. И если кому-то станет плохо с сердцем, поскользнется, человек оступится, [нужно] максимально быстро его вытащить. Оказать первую помощь, обогреть, одеть», — рассказал государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Владимир Плоский.
Спасатели будут дежурить у купелей в костюмах в режиме полной готовности.
На территории Истринского городского округа организовано семь мест для крещенских купаний. Там купели вырубили на водохранилище и прудах.
В результате погодных условий слой льда только растет.
Сходы к воде посыплют сеном, чтобы люди шли босиком и не мерзли. Организованы теплые раздевалки и места для обогрева.
Самый главный совет, который дают специалисты, — руководствоваться здравым смыслом, верно оценивать свои силы.