Для купания в праздник Крещения в Московской области подготовили 220 мест. Везде оборудованы теплые раздевалки, а подходы к проруби усыпаны сеном.

Водолазы проверили все купели. На дне не должны лежать посторонние предметы, например коряги, а также торчать гвозди. От намытого песка тоже нужно избавиться. А сотрудники МЧС каждый день измеряют толщину льда на водоемах у купелей.

Видимость в купелях — больше метра.

Источник фото: телеканал «360»

В помещении нужно будет надеть маску. На улице потоки людей разведут, чтобы не образовались очереди. На купание рекомендуется взять с собой два комплекта сменной сухой одежды и обуви, полотенце.

Ныряющих призывают следовать рекомендациям сотрудников МЧС и «Мособлпожспаса».

«Непосредственно во время купания они будут обеспечивать безопасность. И если кому-то станет плохо с сердцем, поскользнется, человек оступится, [нужно] максимально быстро его вытащить. Оказать первую помощь, обогреть, одеть», — рассказал государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Владимир Плоский.

Спасатели будут дежурить у купелей в костюмах в режиме полной готовности.

Источник фото: телеканал «360»

На территории Истринского городского округа организовано семь мест для крещенских купаний. Там купели вырубили на водохранилище и прудах.

В результате погодных условий слой льда только растет.

Сходы к воде посыплют сеном, чтобы люди шли босиком и не мерзли. Организованы теплые раздевалки и места для обогрева.

Самый главный совет, который дают специалисты, — руководствоваться здравым смыслом, верно оценивать свои силы.