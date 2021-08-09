Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного купания в водоемах

Жаркая погода вернется в московский регион на предстоящей неделе. Когда на улице большая температура, то многие выбирают отдых около водоемов. О правилах, которые сделают купание на открытой воде безопасным напомнило Главное управление гражданской защиты Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что при выборе места отдыха лучше отказаться от диких пляжей. Лучше выбрать благоустроенные места, где воду уже проверили на безопасность, а также есть лежаки и посты спасателей.

Если перед купанием вы выпили алкоголь, то лучше отказаться от плавания. Нетрезвые люди часто не контролируют себя и могут утонуть.

Лучше не нырять в незнакомых местах. На дне могут быть посторонние предметы. Есть шанс получить увечье. По этой же причине не стоит прыгать в воду с обрывов и выбирать место для купания около мостов, пристаней и шлюзов. Также не стоит подплывать к лодкам, катамаранам и крупным судам.

Рассчитывайте силы и не заплывайте слишком далеко. Утонуть могут даже те, кто хорошо плавает. При чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру экстренных служб Подмосковья 112.

Жаркая погода начала наступление на московский регион в воскресенье, 8 августа. Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в ближайшие дни днем поднимется до +26…+27 градусов. Дожди пройдут лишь местами.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил о возвращении жары в несколько российских регионов. В основном прогноз касается Черноземья России. Там воздух прогреется до +37 градусов, это значительно выше нормы.