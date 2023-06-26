Подмосковье 26 июня 2023, 02:25 Купальный сезон открыли на Лыткаринском карьере

Читать 360tv в

Купальный сезон открыли на территории Лыткаринского карьера. На водоеме оборудовали пляж для летнего отдыха, а вблизи запрещенных мест установлены специальные знаки.

«Чем принципиально отличаются места массового отдыха и задекларированные пляжи? Сделано водолазное обследование дна, пробы воды, грунта и дежурят обученные спасатели. На спасательных постах находятся средства, в случае необходимости будет оказываться помощь», — рассказал исполняющий обязанности руководителя восточного инспекторского отделения центра ГИМС главного управления МЧС по Московской области Никита Потапов.

На Лыткаринском карьере установили камеры видеонаблюдения, для автомобилей обустроили парковку. Также на территории появились душевые кабины, зоны для переодевания, туалеты и урны с раздельными сбором отходов. Кроме того, на пляже работают несколько летних кафе.

Посетители водоема могут заняться сапбордингом и вейкбордингом. Также для любителей активного спорта установили площадку для игры в волейбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».