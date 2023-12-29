29 декабря 2023, 17:54
Культурный центр украсили в Звенигороде
К Новому году в Звенигороде Одинцовского городского округа украсили Московскую улицу. Огнями засветился и культурный центр Любови Орловой.
Большие окна здания украсили гирляндами. Красные буквы названия центра дополнила подсветка того же цвета.
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На площади перед входом поставили большую праздничную ель. Ее украсили шарами и лампочками золотистых оттенков.
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Одинцово
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