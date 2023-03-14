14 марта 2023, 11:25
Культурный центр для концертов и выставок достроили в поселении Сафроново в Раменском округе
Культурный центр в поселении Сафровоно в Раменком округе достроили. В нем будут проводить концерты, выставки, лекции и мастер-классы. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.
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Инспекторы Главгосстройнадзора проверили культурно-досуговый центр. Здание получило заключение о соответствии. Строительные работы продолжались на протяжении года.
Площадь комплекса составила 1,4 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 280 посетителей. Здание сделали удобным для посещения инвалидами.
Центр построили по нацпроекту «Культура». Всего с 2019 по 2022 год в регионе открыли и отремонтировали 27 объектов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.
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