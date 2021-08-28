Культурный комплекс «Котельники» провел день открытых дверей

День открытых дверей для всех желающих прошел в культурном комплексе «Котельники» в Подмосковье. Перед гостями выступили участники музыкальных коллективов, детей приглашали и на прикладное творчество.

На площади у дома культуры «Белая дача», который входит в состав культурного комплекса, прошло большое мероприятие. Там провели концерт, дети рисовали на мольбертах, занимались оригами. Погода позволила провести день открытых дверей на улице. Педагоги ждут, что в ряды их коллективов вольются еще больше участников.

«Мы выступаем на разных фестивалях и концертах, ездим по городам? и в нашем коллективе около пяти-семи человек. Есть три группы — средняя, младшая и старшая. Мы презентуем такие танцы как хип-хоп, брейкданс, хаус еще», — рассказали воспитанники «Котельников».

Всего в культурном комплексе 42 различных направления. В них занимаются более 1,5 тысяч участников. Гостей ждали преподаватели за специальными столами, где можно было проконсультироваться и понять, куда отдавать ребенка.

На обучение принимают детей от четырех лет. Верхнего возрастного порога нет — есть и немолодые люди, которые участвуют в движении «Активное долголетие». Поэтому начать петь или рисовать можно в любом возрасте.

День открытых дверей провели и в культурном центре «Октябрь» в Электростали. Там тоже пригласили всех желающих на знакомство с творческими направлениями, которых в ТЦ развивается больше десятка.