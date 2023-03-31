31 марта 2023, 14:08
Культурные учреждения Подмосковья смогут подать заявку на гранты до 28 апреля
Конкурс на гранты для некоммерческих организаций в сфере культуры стартовал в Подмосковье. Они смогут получить поддержку для реализации проектов в области народного искусства.
Учреждения смогут потратить полученные средства на реализацию музыкальных, хореографических и мутижанровых проектов. Это фестивали, конкурсы, гастроли, семинары, мастер-классы и фольклорные экспедиции. Претендовать на грант могут творческие коллективы, культурных учреждения и другие организации.
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Заявки будут принимать до 28 апреля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
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