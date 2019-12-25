Отдых на трезвую голову. «Культурные рыбаки» Подмосковья провели новогодний турнир

«Культурные рыбаки» Московской области провели ежегодный турнир. В Истру приехали более 50 участников. Девиз соревнования: «Нет такой традиции — пить на рыбалке».

Новогодний турнир по ловле на мормышку проходит в Истре уже не первый год. И рыбаки здесь не простые, а культурные. Более 50 участников показали, как можно душевно отдохнуть на трезвую голову.

Источник фото: телеканал «360»

«Направление действительно классное. Потому что здесь ребята показывают, что можно на рыбалку приезжать без алкоголя, побыть в хорошей компании, получить удовольствие от нашего любимого хобби. И, соответственно, мы просто не могли сюда не приехать», — отметил участник турнира Евгений Шлапак.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз погодные условия продиктовали организаторам турнира свои правила. На Истринском водохранилище соседствовали крепкий лед и открытая вода. Поэтому к турниру по мормышке добавили еще несколько направлений.

«Мы решили провести, наверно, первый в истории рыболовства турнир — бой за звание лучшего рыболова во всех направлениях. То есть это и мормышка, и спиннинг, и удочка. В декабре увидеть лодки — это большая редкость. Не знаю, было ли такое когда-то», — отметил основатель Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов.

Источник фото: телеканал «360»

Культурная рыбалка с каждым годом становится все популярнее. Такие соревнования теперь проходят и в России, и в Казахстане. А чтобы победить, нужно поймать как можно больше рыбы.

«Культурные рыбаки» — проект некоммерческий, поэтому присоединиться к нему может любой желающий. Здесь даже новичка научат держать удочку и правильно подсекать. И все это совершенно бесплатно.