18 сентября 2023, 11:59
Культурные программы прошли почти в 80 парках Подмосковья в выходные
В субботу в Подмосковье прошло мероприятие «Живописный парк». Его посетили более 17 тысяч человек.
Почти 80 парков подготовили для гостей насыщенную культурно-развлекательную программу: мастер-классы от флористов, тематические площадки миниатюрных садов, арт-инсталляции и многое другое.
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Гости смогли сделать фотографии в красочных фотозонах и приобрести товары на ярмарки ремесленников. Помимо этого, организаторы подготовили площадки для продажи экологических товаров для декора и дома, а также гончарные мастерские.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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