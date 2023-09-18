Подмосковье 18 сентября 2023, 11:59 Культурные программы прошли почти в 80 парках Подмосковья в выходные Министерство культуры и туризма МО

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В субботу в Подмосковье прошло мероприятие «Живописный парк». Его посетили более 17 тысяч человек.

Почти 80 парков подготовили для гостей насыщенную культурно-развлекательную программу: мастер-классы от флористов, тематические площадки миниатюрных садов, арт-инсталляции и многое другое.

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Гости смогли сделать фотографии в красочных фотозонах и приобрести товары на ярмарки ремесленников. Помимо этого, организаторы подготовили площадки для продажи экологических товаров для декора и дома, а также гончарные мастерские.

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