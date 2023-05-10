Подмосковье 10 мая 2023, 15:47 Культурные и спортивные программы прошли в лесопарке в Мытищах ко Дню Победы

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Праздник «Победный май» прошел в Пироговском лесопарке в Мытищах. Ко Дню Победы там провели развлекательные и спортивные мероприятия.

Более 300 участников пришли проверить свои силы в массовом велопробеге «Мы-наследники Победы». Протяженность маршрута — 10 километров.

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Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Ольга Сидоркина рассказала, что велопробег проходит в лесопарке впервые. Все участники получили подарки — памятный сувенир и велосипедную сумку.

Пока одни участвовали в эстафетах и пробовали себя в спортивном ориентировании, другие побывали на презентации кинологического клуба «Юнармии». Специалисты рассказали про уход и дрессировку собак, а владельцы могли продемонстрировать навыки своих питомцев.

«Мы все прекрасно знаем, что во время Великой Отечественной войны собаки выполняли огромнейшую работу. Это и связисты, это и саперы, это и санитары- собаки. Поэтому мы решили взять это как одно из направлений юнармейского движения», — рассказал начальник штаба мытищинского отделения «Юнармии» Вячеслав Муравьев.

Участники праздника также приняли участие в мастер-классах, послушали песни военных лет и угостились солдатской кашей на полевой кухне.

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