Культурно‑досуговый центр в Балашихе капитально отремонтируют к 2023 году

В Балашихе проведут капремонт культурно-досугового центра «Заря». Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Культура». Финансирование ремонта ведется из средств бюджета Московской области и муниципалитета.

В ходе модернизации в ДК проведут и техническое переоснащение. Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» планируют завершить в 2023 году.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что в округе появится порядка 500 новых рабочих мест в 2022 году.