07 марта 2022, 18:43
Культурно‑досуговый центр в Балашихе капитально отремонтируют к 2023 году
В Балашихе проведут капремонт культурно-досугового центра «Заря». Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области «Культура». Финансирование ремонта ведется из средств бюджета Московской области и муниципалитета.
В ходе модернизации в ДК проведут и техническое переоснащение. Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» планируют завершить в 2023 году.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что в округе появится порядка 500 новых рабочих мест в 2022 году.