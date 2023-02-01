Подмосковье 01 февраля 2023, 15:42 Культурно-досуговый центр построят в поселении Сафоновское в 2023 году

Читать 360tv в

Новый культурно-досуговый центр «Гармония» начали строить в поселении Сафоновское Раменского округа. Объект планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

В КДЦ жители округа смогут заниматься искусством и творчеством. В «Гармонии» будет работать клуб проекта «Активное долголетие», а также другие художественные, театральные и музыкальные кружки под руководством профессионалов.

Реклама

«В Дубовой Роще, в ближайшем окружении домов культуры нет. Родители вынуждены ездить или в город, или в другие дома культуры, но расположены они не так близко, и транспортная доступность, и логистика неудобные», — сообщил глава Раменского округа Виктор Неволин.

Теперь более четырех тысяч человек, проживающих в Дубовой Роще, смогут посещать КДЦ, находящийся в шаговой доступности от дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».