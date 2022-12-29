Подмосковье 29 декабря 2022, 08:46 Культурно-досуговый центр «Черново» открылся после капремонта в Богородском округе

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Филиал Мамонтовского сельского дома культуры открыли после капитального ремонта в деревне Черново. Глава Богородского округа поздравил с этим событием коллектив культурно-досугового центра.

Культурно-досуговый центр «Черново» после ремонта стал по-домашнему уютным. Здесь заменили инженерные сети, провели отделочные работы и закупили оборудование для занятий.

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«Мы сделали газификацию, электричество <…> провели, канализирование, то есть все удобства современные, которые позволят заниматься и детям, и взрослым. Рядом находится земельный массив, который выделен под многодетные семьи. И [они] уже с удовольствием приходят и занимаются», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

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Театральная студия «Вообрази» на открытии досугового центра показала гостям новогоднюю сказку про маленькую Бабу-ягу. Юным зрителям в преддверии праздников вручили подарки.

Сейчас в центре «Черново» открыт пункт книговыдачи. Работают и различные творческие направления — детские художественные и театральные студии, экологическая лаборатория «Зеленый сектор», а также проходят познавательные лекции и мастер-классы для взрослых. Старшее поколение занимается в клубе «Активное долголетие».

«Значение клубов и домов культуры в деревне огромно. Это не только площадка для творческого развития детей и всего населения. Это место, где сельчане могут отдохнуть и пообщаться в уютной обстановке. Мы знаем, насколько это важно для старшего поколения», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Досуговый центр в деревне Черново приглашает на занятия всех желающих. Он работает со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

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