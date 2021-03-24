Культура и спорт на новом уровне. Центры притяжения жителей улучшили во Власихе

Досуговые мероприятия во Власихе стали проводить на новом уровне после завершения капитального ремонта Дворца культуры. Это единственное в округе здание для массовых праздников. Корпус обновили еще в 2019-м, и уже в наполненных жизнью стенах губернатор региона Андрей Воробьев поздравил всех с наступающим Днем работника культуры.

Он отметил, что в Подмосковье насчитывается свыше 30 тысяч человек, работающих в сфере культуры. Во Власихе знаковым для них центром всегда было учреждение, построенное в 1964 году. Выглядит оно уже не так, как прежде. Здесь обновленный облик и современная техника.

Мы сейчас посмотрели, как занимаются ребята и какие прекрасные преподаватели. Русский и английский языки, хореография, рисование… Спасибо вам за ваш труд. Каждый Дом искусств дает очень многое детям и взрослым, является центром притяжения Андрей Воробьев.

Внутри Дворца культуры расположились и различные кружки. Там детей обучают, например, танцам, вокалу или иностранным языкам. Секции по разным направлениям посещают свыше 400 ребят.

«Хочу пожелать здоровья и чтобы ваши ученики вас радовали, потому что каждый педагог хочет получить признание. А самое высокое признание — это когда дети, которым ты даешь навыки, отдаешь свою душу, оправдывают вложения в них», — добавил Воробьев.

Уже после капитального ремонта, который завершился в 2019-м, культурный центр ждало еще одно обновление на следующий год. Сюда закупили современную звуковую и световую технику.

Во время визита во Дворец культуры Андрей Воробьев, кроме подарков педагогам, торжественно вручил и паспорта ребятам из Власихи, которым только исполнилось 14.

Мне очень приятно вас видеть сегодня. Такой торжественный день. С удовольствием вручаю вам паспорта. Это всегда очень ответственный этап для самих ребят и их родителей Андрей Воробьев.

Он отметил, что впереди ребят ждет «очень большая, сложная и интересная жизнь». Но самое главное, по его словам, чтобы все планы, которые они наметили, осуществились.

«Это возможно, когда человек сильный. Я уверен, что вы именно такие — сильные и умные», — добавил губернатор.

Благоустройство Власихи

Посетив Власиху, глава Подмосковья пообщался с жителями и поинтересовался, есть ли у них пожелания по благоустройству округа.

Наша цель, чтобы общественные пространства в каждом городе были благоустроенными. И мы стараемся делать так, чтобы можно было гулять и общаться разным возрастам Андрей Воробьев.

В 2019 году Власихе выделили около 200 миллионов рублей на благоустройство территории, прилегающей к Дому офицеров, пешеходной зоны на Цветном бульваре и пространства у пруда на реке Закзе.

В городском округе еще продолжают реконструкцию стадиона, включая физкультурный комплекс и спортивное ядро, а также благоустройство территории.