Кулинарный мастер-класс провели для многодетных семей в Котельниках

Многодетным семьям из Котельников подарили кулинарный мастер-класс в честь Дня семьи, любви и верности. Ребят научили готовить чизбургеры.

Источник фото: телеканал «360»

Обучение проводили по всем правилам поварского дела. Мастер-класс по приготовлению фастфуда подарили ребятам с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

«Они получают удовольствие от того, что они делают своими руками и чему-то учатся. И потом то, что они приготовили, они всегда пробуют. Я тоже никогда в жизни не делал чизбургер, теперь я смогу сам, в домашних условиях что-то подобное сделать», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классе ребятам рассказали, в чем секрет чизбургера. К примеру, чтобы он был сочным, важно соблюдать последовательность ингредиентов, а еще не жалеть соуса. Своими чизбургерами ребята остались довольны.

Источник фото: телеканал «360»

В завершение празднования Дня семьи, любви и верности глава округа Сергей Жигалкин вручил ребятам сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел речной круиз для юбиляров семейной жизни.