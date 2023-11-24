Подмосковье 24 ноября 2023, 16:50 Кулинарный мастер-класс провели для детей участников СВО в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Мастер-класс для детей участников специальной военной операции провели в ресторане «Додо Пицца» в Лобне. Ребят научили готовить пиццу, а их мамы обсудили необходимые меры социальной поддержки.

Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова и муниципальный депутат Дмитрий Краснов встретились с семьями участников специальной военной операции. Представители администрации города обсудили с женами бойцов вопросы, касающиеся детского досуга и мер социальной поддержки.

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«Было решено встретиться в „Додо Пицце“, чтобы сотрудники пиццерии провели мастер-класс по приготовлению пиццы для детей», — рассказала Елена Лапшинова.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, 13к2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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