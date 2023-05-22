Подмосковье 22 мая 2023, 14:51 Кулинарный мастер-класс прошел для победителей Всероссийской олимпиады школьников в Дмитрове

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Глава Дмитрова встретился победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, их родителями и педагогами. Для ребят организовали мастер-класс по приготовлению пиццы.

Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в этом году стали четыре юных жителя округа. Это Анастасия Бахметьева и Ярослав Шерстенев из гимназии «Логос», Арсений Касаджик из гимназии № 5 и Дарья Молокоедова из гимназии «Дмитров».

Ребята приняли участие в организованном администрацией кулинарном мастер-классе и попробовали себя в роли пиццамейкеров. В это время педагоги и родители обсудили с главой Дмитровского городского округа Илье Поночевным вопросы, касающиеся образования.

«В Дмитровском округе регулярно проходят мероприятия, направленные на обмен опытом между педагогами, наши учителя получают дополнительно образование, участвуют в конкурсах, занимают первые места. Все это мы делаем, чтобы найти новые подходы к ученикам и эффективно выстроить работу», — отметил глава.

После мастер-класса школьники присоединились к беседе и предложили свои идеи по благоустройству и развитию города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников перед сдачей ЕГЭ, пожелав всем хороших результатов.

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