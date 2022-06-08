Кулинарный мастер-класс для детей из реабилитационного центра провели в Котельниках

В честь Дня защиты детей руководство городского округа Котельники решило сделать подарок воспитанникам реабилитационного центра «Кентавр». Ребятам предложили почувствовать себя настоящими пиццайоло. Дети готовили самое любимое детское блюдо — пиццу.

Подобные мероприятия уже стали традиционными. Пообщаться и хорошо провести время — это то, что нужно для ребят, чьи семьи оказались в непростых ситуациях.

Вместе с детьми в мастер-классе участвовал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«Дети все очень довольны, активно участвуют, это хорошо, это сближает», — отметил глава округа. Он привез ребятам подарки от городского округа Котельники.

Пока дети дегустировали пиццу собственного приготовления, взрослые задавали вопросы главе округа.

Прежде всего родителей волновал вопрос образования. Многие ждут открытия школы в микрорайоне Южный. Сергей Жигалкин заверил, что к сентябрю учебное заведение точно откроется.